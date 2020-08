Lukas Podolski: Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorum Lukas Podolski: Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorum"Takım halinde mücadele sırrımızdı""Uyumumuz çok iyi, antrenörümüzle çok iyi anlaşıyoruz""Galatasaray'ın sonuna kadar çaba göstermesini isterdim""Antalya şehri ve Antalyaspor, pandemi sürecinde çok iyi sınav...

Lukas Podolski: Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorum

"Takım halinde mücadele sırrımızdı"

"Uyumumuz çok iyi, antrenörümüzle çok iyi anlaşıyoruz""Galatasaray'ın sonuna kadar çaba göstermesini isterdim" " Antalya şehri ve Antalyaspor, pandemi sürecinde çok iyi sınav verdi""Köln'de yedinci dönerci dükkanımızı açıyoruz"İskender GÜNGÖR/KÖLN (Almanya), - Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Akdeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de ailesiyle birlikte kendisini çok huzurlu hissettiğini söyledi.Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un 35 yaşındaki forveti Lukas Podolski, Köln'ün Nippes semtinde ortağı olduğu "mangal Döner x Lukas Podolski" adlı dükkanda Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Antalyaspor'un performansından Galatasaray'a, koronavirüs sürecinde yaşadıklarından işletmecilik serüvenine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Podolski'ye, röportaj sırasında müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi, yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirdi."TAKIM HALİNDE MÜCADELE SIRRIMIZDI"Antalyaspor'un ikinci yarıda gösterdiği başarılı performansı değerlendiren Lukas Podolski, "Geldiğimde iyi sıralamada değildik, ligde 16'ncı sıradaydık. Düşme hattındaydık ama futbolda her an her şey olabiliyor. Doğru seçimler ve doğru transferler yaparak iyi bir mücadele ile iyi noktaya gelebileceğimizi gördük. Deplasman maçlarında Süper Lig'in en iyi üç takımı arasına girdik. Takıma ben de kendi çabalarımla en iyi katkıyı sağlamaya çalıştım. Sezon sonunda 9'uncu olarak ligi bitirdik. Futbol daha bitmedi, yeni sezona daha iyi hazırlanmamız lazım" dedi.Takım olmanın meyvelerini topladıklarını dile getiren golcü futbolcu, "Kulübün iyi kararları, iyi transferleri ve takımın atmosferi başarımızı tetikledi. Zannediyorum ki takımın atmosferi önceden pek iyi değildi. Kaybetmeden peş peşe 11 maçta Antalyaspor'u iyi noktaya taşıdık. Takım halinde iyi bir atmosferle mücadele etmemiz bizim başarıdaki sırrımızdı" ifadelerini kullandı."UYUMUMUZ ÇOK İYİ, ANTRENÖRÜMÜZLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşları ve teknik direktör Tamer Tuna ile ilişkileri için ise "Ben Almanya, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de her yerde futbol oynadım, uyum sağlıyorum. Türkiye'de Galatasaray'da üç yıl futbol oynadım. Şimdi Antalya'dayım. İnsanların karakteri bana uyuyor. Antalya'da çok tatil yaptım. Takım çok iyi, uyumumuz çok iyi. Antrenörümüzle çok iyi anlaşıyoruz, çok muhabbet ediyoruz. Onun için bu kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi."GALATASARAY'IN SONUNA KADAR ÇABA GÖSTERMESİNİ İSTERDİM"Eski takımı Galatasaray'ın geçen sezonki performansını da yorumlayan Podolski, "Galatasaray'da takım içinde huzursuzluk ve sakatlıklar çok oldu. Galatasaray'ın sezon sonuna kadar çaba göstermesini isterdim. Ne de olsa benim eski takımım. Ama ben şu anda Antalyaspor için oynuyorum. Umarım bu yıl da geçtiğimiz sezon gibi başarılı oluruz" şeklinde konuştu."TÜRKİYE'DE KENDİMİ AİLEMLE ÇOK HUZURLU HİSSEDİYORUM"Kendisini yeni sezona hazırladığını anlatan Alman yıldız, şunları söyledi: "Ben Türkiye'de kendimi ailemle çok huzurlu hissediyorum. Galatasaray'dayken de çok huzurluydum. Antalya'da da kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an için 1 yıllık daha sözleşmem var Antalyaspor'la. Ama benim kafam, vücudum, ayaklarım futbola devam edebilir. Bakalım neler olacak, önümde daha 1 yılım var. Belki 1 yıl daha sözleşmem uzayabilir. Belki devam ederim, belki de başka bir şey çıkabilir. Bakıp göreceğiz. Ben şu an kendimi yeni sezon için hazırlıyorum. Şu anki hedefim, kendimi formda tutmaya çalışıyorum. Şu an koronadan dolayı seyirci eksikliği var. Dilerim yakında seyirciler maçlara gelebilir. Umarım liglerin başlayacağı eylül ayına kadar korona pandemisi biter.""ANTALYA ŞEHRİ VE ANTALYASPOR, PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOK İYİ SINAV VERDİ"Koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlatan deneyimli oyuncu, Antalya'nın ve kulübünün çok iyi sınav verdiğini vurguladı. Podolski, "Türkiye genelinde olduğu gibi Antalyaspor da pandemi sürecinde elinden geleni yaptı. Görüldüğü gibi takımımızda Kovid-19 'a yakalanan hiç olmadı.Takımımız, otelimiz ve çalışanlarında hiçbir korona vakasına rastlanmadı. Kulübümüz ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işini güzel yaptı. Korona herkes için yeni bir olay olmasına rağmen iyi bir sınav verdiler. Antalya ve kaldığım otel ve bulunduğu çevrede hiçbir korona vakasına rastlanılmadı. Antalya ve çevresi koronadan korunmada genel olarak çok iyi bir sınav verdi" diye konuştu."KÖLN'DE YEDİNCİ DÖNERCİ DÜKKANIMIZI AÇIYORUZ"Futbolun yanında diğer göz ağrısı döner sektöründeki serüveninin nasıl gittiği yönündeki soru üzerine Lukas Podolski, şunları kaydetti: "Türkiye'de de Almanya'da da döner çok seviliyor. Şu an Köln'de yedinci dönerci dükkanımızı açıyoruz. İşlerimiz güzel ilerliyor, müşteriler dönerimizi seviyor. Bizim dönerimiz diğer dönerlerden daha farklı ve dizayn olarak da daha farklı olmaya çalışıyoruz."

Podolski röportajın sonunda Türkçe ve Almanca karışık, "Ben ve ortağım Metin Bey ile birlikte dönerdeki kalite ve dizaynımız iyi ilerliyor maşallah. Dilerim böyle devam eder" dedi.

Kaynak: DHA