Lukas Podolski'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki
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Lukas Podolski'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki

Lukas Podolski'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki
Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, dün gece resmen kurulan Avrupa Süper Ligi'ne tepkisini, 'iğrenç ve 'adil değil' ifadeleriyle dile getirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, dün gece resmen kurulan Avrupa Süper Ligi'ne tepkisini, 'iğrenç ve 'adil değil' ifadeleriyle dile getirdi.

Lukas Podolski, dün gece resmen kurulan Avrupa Süper Ligi'ne tepkisini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Avrupa Süper Lig projesinin adil olmadığını belirten Podolski, "Bugün çılgın haberlerle uyandım. Bana göre futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur, taraftarlar ve herkes içindir. Bu yapılan benim inancıma bir hakaret. Bu proje iğrenç ve adil değil. Ayrıca formasını giydiğim kulüpleri bu projede görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı savaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Lukas Podolski, Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan Arsenal ve Inter'in formalarını giymişti.


- Proje
Lukas Podolski'den Avrupa Süper Ligi'ne tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

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