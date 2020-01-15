Lukaku'yla Adriano'nun Benzer Gollerı
Inter forması giydiği dönemde rakip savunmaları kasıp kavuran Adriano'nun 2004-05 Serie A sezonunda Udinese'ye attığı harika gol ile tam 15 sene sonra 2019-20'da Romelu Lukaku'nun Napoli'ye karşı attığı arasındaki benzerlik dikkat çekti.
15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19
Inter forması giydiği dönemde rakip savunmaları kasıp kavuran Adriano'nun 2004-05 Serie A sezonunda Udinese'ye attığı harika gol ile tam 15 sene sonra 2019-20'da Romelu Lukaku'nun Napoli'ye karşı attığı arasındaki benzerlik dikkat çekti.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI