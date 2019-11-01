Lukaku vs. Milito

01.11.2019 04:07

Yaz döneminde transfer olduğu Inter'le 2019-20 sezonuna fırtına gibi başlayan Romelu Lukaku'nun performansı, akıllara Inter'in eski yıldızı Diego Milito'nun Milano ekibiyle ilk sezonunu getirdi. Hangi forvet daha etkili performans göstermiş, karar sizin.