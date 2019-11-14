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Lukaku'nun Inter formasıyla en iyi anları

2019 yaz transfer sezonunda Manchester United'dan Inter'e transfer olan Romelu Lukaku, 2019-20 sezonuna harika bir başlangıç yaptı. Çıktığı 15 maçta 9 gol atan Lukaku'nun Inter formasıyla en iyi anlarını görelim.

14.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:13

2019 yaz transfer sezonunda 'dan Inter'e transfer olan , 2019-20 sezonuna harika bir başlangıç yaptı. Çıktığı 15 maçta 9 gol atan Lukaku'nun Inter formasıyla en iyi anlarını görelim.

Kaynak: Dugout

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