Lukaku'nun Inter formasıyla en iyi anları

14.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:13

2019 yaz transfer sezonunda Manchester United'dan Inter'e transfer olan Romelu Lukaku, 2019-20 sezonuna harika bir başlangıç yaptı. Çıktığı 15 maçta 9 gol atan Lukaku'nun Inter formasıyla en iyi anlarını görelim.