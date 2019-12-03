Lukaku'dan Slavia Prag Karşısında Şov

03.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:13

Romelu Lukaku, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Slavia Prag'a karşı çok etkili bir oyun oynadı. Belçikalı, Inter'in 3-1 galip geldiği maçta bir gol ve iki asist ile yıldızlaştı.