Lukaku'dan Dünya Kupasının İlk İki Maçında İki Gol Atarak Adını Tarihe Yazdırdı

2018 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika'nın Tunus'u 5-2 yendiği karşılaşmada iki gol atan Romelu Lukaku, futbol tarihinin en önemli golcülerini yakaladı

Turnuvaya en iyi giriş yapan takımlardan olarak gösterilen, ilk maçında 3-0'lık Panama galibiyetinden sonra Tunus'u da 5-2 mağlup eden Belçika dikkat çekiyor.

EFSANELERİN ARASINA ADINI YAZDIRDI

Panama'dan sonra Tunus'a karşı da iki gol atıp toplamda 4 gole ulaşan Romelu Lukaku, ismini futbol tarihinin en iyilerinin yanına yazdırdı. Buna göre, Meksika'da düzenlenen ve Arjantin'in kazandığı 1986 Dünya Kupası'nda Diego Armando Maradona'dan sonra ilk kez bir futbolcu Dünya Kupası'nda üst üste iki maçta iki gol atmayı başardı. Bir Dünya Kupası'nda üst üste iki maçta da iki gol atan diğer isimler ise Garrincha, Pele, Gary Lineker, Mario Kempes, Gerd Muller ve Eusebio.

Turnuvada gol sayısını 4'e çıkaran Lukaku, gol krallığında da Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakaladı.