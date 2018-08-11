Luka Modric, Real Madrid'e Kalmaya Karar Verdi

İnter'den aldığı astronomik teklif karşısında kariyerini İtalya'da sürdürmek istediği iddia edilen Luka Modric, Real Madrid'de kalmaya ikna edildi.

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, kariyeriyle ilgili kararını verdi. 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çeken Modric, Real Madrid'de kalacak.

REAL MADRİD, MODRİC'İN ÜCRETİNE ZAM YAPACAK

İspanyol basınında yer alan habere göre, Madrid ekibinin yetkilileriyle bir araya gelen Hırvat yıldıza sözleşmesinin yenileneceği ve ücretine zam yapılacağı konusunda vaatlerde bulunulduğu belirtilirken, bu cazip öneri karşısında Modric'in takımda kalmaya karar verdiği öne sürüldü.

6.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Haberde ayrıca 2018 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla futbolseverleri büyüleyen Luka Modric'in Real Madrid'deki ücret dengesizliğinden rahatsız olduğu da hatırlatıldı. Gareth Bale ve kaptan Sergio Ramos'un 11 milyon, Toni Kroos ve Karim Benzema'nın yaklaşık 8.5 milyon euro aldığı takımda Modric'in yıllık ücreti ise 6.5 milyon euro civarında.

REAL MADRİD İLE ÇIKTIĞI ANTRENMANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Transfer dedikoduları hakkında şimdiye kadar basına hiçbir açıklama yapmayan Luka Modric, bugün erken saatlerde sosyal medya üzerinden Real Madrid ile antrenmana çıktığı bir fotoğrafı paylaşmıştı.