Luka Modric'in Real Madrid Formasıyla En İyi Anları
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Luka Modric'in Real Madrid Formasıyla En İyi Anları

9 Eylül 1985'de Hırvatistan'ın Zadar kentinde doğan Luka Modric, 2012-13 sezonunda Real Madrid'e transfer olmuştu. Madrid formasıyla toplamda 17 kupa kazanan Modric'in en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

09.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:59

9 Eylül 1985'de Hırvatistan'ın Zadar kentinde doğan Luka Modric, 2012-13 sezonunda Real Madrid'e transfer olmuştu. Madrid formasıyla toplamda 17 kupa kazanan Modric'in en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

Luka Modric'in Real Madrid Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout

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