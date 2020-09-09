Luka Modric'in Real Madrid Formasıyla En İyi Anları 9 Eylül 1985'de Hırvatistan'ın Zadar kentinde doğan Luka Modric, 2012-13 sezonunda Real Madrid'e transfer olmuştu. Madrid formasıyla toplamda 17 kupa kazanan Modric'in en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

9 Eylül 1985'de Hırvatistan'ın Zadar kentinde doğan Luka Modric, 2012-13 sezonunda Real Madrid'e transfer olmuştu. Madrid formasıyla toplamda 17 kupa kazanan Modric'in en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout