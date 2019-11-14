Haberler » Spor » Luka Modric Altın Ayak Ödülü'nü Kazandı - Spor

Luka Modric Altın Ayak Ödülü'nü Kazandı

28 yaş ve üstündeki oyunculara tüm kariyerleri adına verilen Dünya Altın Ayak Ödülü'nü bu sene Luka Modric kazandı. Real Madrid'de şu ana kadar 15 kupa kazanan Modric, ödülü Monaco'da düzenlenen törende alırken gururlu olduğunu belirtti.

14.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:13

28 yaş ve üstündeki oyunculara tüm kariyerleri adına verilen Dünya Altın Ayak Ödülü'nü bu sene kazandı. 'de şu ana kadar 15 kupa kazanan Modric, ödülü Monaco'da düzenlenen törende alırken gururlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.