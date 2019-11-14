Luka Modric Altın Ayak Ödülü'nü Kazandı

14.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:13

28 yaş ve üstündeki oyunculara tüm kariyerleri adına verilen Dünya Altın Ayak Ödülü'nü bu sene Luka Modric kazandı. Real Madrid'de şu ana kadar 15 kupa kazanan Modric, ödülü Monaco'da düzenlenen törende alırken gururlu olduğunu belirtti.