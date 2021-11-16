Luka Capan: "Süper Lig'e çıkmak için Bursaspor'a geldik"

Bursaspor'un ikinci kaptanı Luka Capan, "Yabancı oyuncular olarak Bursaspor'u Süper Lig'e çıkartmak için buraya geldik. Belki başlangıçta istediğimizi alamadık, ama ilerleyen zamanlarda daha fazla puan alabileceğimize inanıyorum" dedi.

Bursaspor'un ikinci kaptanı Luka Capan, basın toplantısı düzenledi. Capan şunları söyledi: "Performansımdan çok mutluyum. Sahada çok iyi hissediyorum. Taraftarlarımızın benim hakkımda olumlu düşünmesi hoşuma gidiyor. Umarım bütün sezon boyunca böyle oynamaya devam ederim. Buraya geldiğim zaman Süper Lig'de olma hedefiyle geldim. Bütün yabancı oyuncular bu yüzden buraya geldi. Süper Lig'e çıkartmak için Belki başlangıçta istediğimizi alamadık ama ilerleyen zamanlarda daha fazla puan alabileceğimize inanıyorum. Takıma da kendi açımdan alıştım."

"Performansımız bu düzeyde devam ederse her şey daha güzel olacak"

Luka Capan sözlerine şöyle devam etti: "Çok zorlu bir süreç yaşadık. 10'un üstende futbolcu yeni takıma geldi. Yeni bir takıma gelmek alışmak benim açımdan da zordu ancak bunu çabuk aştım. Skorlar da beklendiği gibi gelmedi. Ama ilerleyen zamanlarda bu da daha iyi olacak. Kocaelispor'a karşı da iyi oynadık ancak skor istediğimiz gibi olmadı. 1 kişi eksiktik. Bu yüzden daha da zordu. Böyle oynamaya devam etmek zorundayız. Performansımız bu düzeyde devam ederse her şey daha güzel olacak."

"Bursaspor çok büyük bir kulüp"

Kaptanlığı ile ilgili yöneltilen soruya Hırvat futbolcu şu cevabı verdi: "Bursaspor çok büyük bir kulüp. Kaptan olduğum için de çok gururluyum. Geçmiş kulüplerimde de kaptanlık yaptım. Sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum." Luka Capan ayrıca ligdeki sıralamaları ile ilgili de, "Ligin en üstünde olacağımıza inanıyorum. 1. veya 2. sırada olmak zor olabilir. Ama 3. sırada olmayı hedefleyeceğiz. Maçlara da pozitif çıkmak için gayret edeceğiz. Antrenmanlarda yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Oynamasam bile son derece karakterimi ortaya koyarak dururum, oynarsam da sahada yüzde 100'ümü veririm" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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