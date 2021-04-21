Luiz Gustavo'nun mutlu günü
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Luiz Gustavo'nun mutlu günü

Luiz Gustavo'nun mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun oğlu oldu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun oğlu oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Gustavo'nun mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kulübün mesajında, "Futbolcumuz Luiz Gustavo'nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Milene Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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