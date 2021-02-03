Luiz Gustavo kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, mesleği nedir?
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Luiz Gustavo kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, mesleği nedir?

03.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:57
Luiz Gustavo kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, mesleği nedir?

Luiz Gustavo kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, mesleği nedir? Luiz Gustavo hayatı ve biyografisi nedir?

Luiz Gustavo kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, mesleği nedir? Luiz Gustavo hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LUİZ GUSTAVO KİMDİR?

Luiz Gustavo Dias 23 Temmuz 1987 yılında doğan, ön libero mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlamıştır. Daha sonra 1899 Hoffenheim takımına kiralanmıştır. 16 Ağustos 2013 tarihinde Bayern Münih oyuncuyu tamamen transfer etmiştir.

Ağustos 2013'te Wolfsburg takımına transfer olmuştur.Wolfsburg Luiz Gustavo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 4 yıl boyunca Alman ekibinin formasını terleten Gustavo, 2017'de ise Fransız devi Marsilya'nın yolunu tuttu. Son iki yılı bu takımda geçiren Luiz Gustavo, gün itibariyle 4 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu...

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

10 Ağustos 2011'de Almanya'ya karşı oynayarak ilk millî maçına çıkmıştır.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Kulübümüz, Marsilya'dan Luiz Gustavo Dias ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz Gustavo'ya çubuklu formamızla başarılar diliyoruz.

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