Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.

01.09.2019 19:37
Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.


Sarı-lacivertli ekibin Fransa'nın Marsilya ekibinden transfer ettiği 32 yaşındaki defans oyuncusu Luiz Gustavo, bugün İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli yönetimin gizli bir operasyonla İstanbul'a getirdiği tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Gustavo'nun ayrıca bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını da tribünden takip edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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