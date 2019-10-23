Luiz Gustavo İlk PSG Maçını Anlattı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, 2017 senesinde transfer olduğu Olympique Marseille formasıyla PSG'ye karşı çıktığı ilk Le Classique derbisini içtenlikle anlattı. Kişisel hayatında zor günler geçiren Gustavo, buna rağmen büyük bir özveri göstererek maça çıkmış, başarılı bir performans gösterirken bir de güzel bir gol kaydetmişti.

23.10.2019 11:39

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, 2017 senesinde transfer olduğu Olympique Marseille formasıyla PSG'ye karşı çıktığı ilk Le Classique derbisini içtenlikle anlattı. Kişisel hayatında zor günler geçiren Gustavo, buna rağmen büyük bir özveri göstererek maça çıkmış, başarılı bir performans gösterirken bir de güzel bir gol kaydetmişti.

Kaynak: Dugout

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