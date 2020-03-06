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Luis Suarez'in Real Sociedad'a Attığı Gol

2015-16 La Liga sezonunda Real Sociedad'la karşılaşan Barcelona rakibini 4-0 mağlup ediyor. Dani Alves'in ortasında topla buluşan Uruguaylı santrafor Luis Suarez çok şık bir voley vuruşuyla takımının galibiyetine katkı sağlıyor.

06.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:21

2015-16 sezonunda 'la karşılaşan rakibini 4-0 mağlup ediyor. Dani Alves'in ortasında topla buluşan Uruguaylı santrafor çok şık bir voley vuruşuyla takımının galibiyetine katkı sağlıyor.

Kaynak: Dugout

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