Luis Suarez'in Real Sociedad'a Attığı Gol

06.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:21

2015-16 La Liga sezonunda Real Sociedad'la karşılaşan Barcelona rakibini 4-0 mağlup ediyor. Dani Alves'in ortasında topla buluşan Uruguaylı santrafor Luis Suarez çok şık bir voley vuruşuyla takımının galibiyetine katkı sağlıyor.