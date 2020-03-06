Luis Suarez'in Real Sociedad'a Attığı Gol
2015-16 La Liga sezonunda Real Sociedad'la karşılaşan Barcelona rakibini 4-0 mağlup ediyor. Dani Alves'in ortasında topla buluşan Uruguaylı santrafor Luis Suarez çok şık bir voley vuruşuyla takımının galibiyetine katkı sağlıyor.
06.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:21
2015-16 La Liga sezonunda Real Sociedad'la karşılaşan Barcelona rakibini 4-0 mağlup ediyor. Dani Alves'in ortasında topla buluşan Uruguaylı santrafor Luis Suarez çok şık bir voley vuruşuyla takımının galibiyetine katkı sağlıyor.
Kaynak: Dugout