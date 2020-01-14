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Luis Suarez'den Arsenal'e Harika Vole

2015-16 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Arsenal ile Barcelona eşleşti. Londra'daki ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyetin rövanşında Nou Camp'taki karşılaşma sırasında durum 1-1'ken Luis Suarez harika bir vole vuruşuyla takımını yeniden öne geçirmişti.

14.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:19

2015-16 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ile Barcelona eşleşti. 'daki ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyetin rövanşında Nou Camp'taki karşılaşma sırasında durum 1-1'ken harika bir vole vuruşuyla takımını yeniden öne geçirmişti.

Kaynak: Dugout

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