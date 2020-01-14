Luis Suarez'den Arsenal'e Harika Vole
2015-16 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Arsenal ile Barcelona eşleşti. Londra'daki ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyetin rövanşında Nou Camp'taki karşılaşma sırasında durum 1-1'ken Luis Suarez harika bir vole vuruşuyla takımını yeniden öne geçirmişti.
14.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:19
2015-16 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Arsenal ile Barcelona eşleşti. Londra'daki ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyetin rövanşında Nou Camp'taki karşılaşma sırasında durum 1-1'ken Luis Suarez harika bir vole vuruşuyla takımını yeniden öne geçirmişti.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI