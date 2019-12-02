Luis Hamilton Formula 1 sezonun son yarışı Abu Dabi ayağını kazandı
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Luis Hamilton Formula 1 sezonun son yarışı Abu Dabi ayağını kazandı

Luis Hamilton Formula 1 sezonun Abu Dabi ayağını kazandı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Luis Hamilton Formula 1 sezonun son yarışı Abu Dabi ayağını kazandı

Formula 1'de 6 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan İngiliz Luis Hamilton sezonun son yarışı Grand Prix ayağını kazandı. Hamilton böylelikle kariyerinin 84.cü zaferine ulaştı. Büyük Britanyalı 34 yaşındaki Lewis Hamilton, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti.


Abu Dabi'de yapılan yarışmada ilk sırayı Hamilton alırken ikinci sırada Red Bull pilotu Max Verstappen, üçüncülüğü ise Ferrari'den Charles Lerclerc aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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