Luigi Di Maio: Koalisyona Açığız

İtalya'da pazar günü yapılan seçimlere tek başına giren ve yaklaşık yüzde 32 oranında oy toplayan Beş Yıldız Hareketi'nin genç lideri Luigi Di Maio, pazartesi yaptığı basın açıklamasında kurulacak hükümetin bir parçası olmak istediklerini belirtti.