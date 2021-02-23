Lufthansa'nın İstanbul uçuşlarında yolcular "test sonuçlarını" dijital sunabilecek
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Lufthansa'nın İstanbul uçuşlarında yolcular "test sonuçlarını" dijital sunabilecek

23.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:27
Lufthansa'nın İstanbul uçuşlarında yolcular

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, Frankfurt'tan İstanbul'a uçuşlarında yolcuların Kovid-19 test sertifikalarını dijital olarak sunabileceklerini bildirdi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, Frankfurt'tan İstanbul'a uçuşlarında yolcuların Kovid-19 test sertifikalarını dijital olarak sunabileceklerini bildirdi.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, 26 Şubat Cuma gününden itibaren Frankfurt'tan İstanbul'a ve ABD Newark'tan Frankfurt ve Münih'e uçuşlarından önce, yolcuların Kovid-19 test sertifikalarını dijital olarak oluşturulan sağlık destek merkezine yükleyebilecekleri belirtildi.

Yolcuların kalkıştan en fazla 72 saat önce söz konusu sertifikaların yüklenebileceği bir portala bağlantısı olan bir bildirim alacaklarının belirtildiği açıklamada, şirketin sağlık destek merkezinde yolcular tarafından yüklenen sertifikaların kontrol edilip yolculara geri bildirim yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yolcuların Kovid-19 test sertifikalarının orijinalini yanlarında bulundurmasının gerektiğine vurgu yapılarak, Almanya'dan uçuşlarda maske takma zorunluluğunun devam edeceğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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