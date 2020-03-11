Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor
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Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart-24 Nisan dönemi için 23 bin uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.

11.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:20
Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart-24 Nisan dönemi için 23 bin uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının neden olduğu istisnai durumlar nedeniyle 29 Mart ila 24 Nisan tarihleri arasında Lufthansa Group hava yolu şirketlerinin 23 bin uçuşunun iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Gelecek haftalarda başka iptallerin beklendiği bildirilen açıklamada, kapasite ayarlamasının daha çok Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya uçuşları etkilediği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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