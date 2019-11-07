Lufthansa kabin görevlileri greve başladı

07.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:32

Lufthansa kabin görevlileri iki gün sürecek greve başladı. Grevden bin 300 uçuş ve 180 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.Maaşlarının artırılmasını talep eden Lufthansa kabin görevlileri iki gün sürecek greve gece yarısı başladı. Perşembe günü planlanan 3 bin uçuştan 700'ünün, Cuma günü ise 600 uçuş ile 180 bin yolcunun grevden etkilenmesi bekleniyor. Grevden özellikle Frankfurt ve Münih gibi merkez havalimanlarının etkileneceği tahmin ediliyor.



Frankfurt havalimanını işleten Fraport grev nedeniyle "kriz durumunda" olduklarını ve grevden etkilenen yolcuları en kısa sürede haberdar etmeye çalıştıklarını açıkladı. Lufthansa'nın girişimleri grevi engellemedi



Lufthansa dün akşam Hessen Eyalet İş Mahkemesi'nde grevi durdurmak için açtığı davayı kaybetti ve temyiz talebi reddedildi. Lufthansa'nın daha önce Frankfurt Federal İş Mahkemesi'ne grevi durdurmak için yaptığı acil başvuru da reddedilmişti.



Alman kabin personeli sendikası UFO tarafından organize edilen grev 21 bin uçuş görevlisinin maaşlarının ve harcırahlarının yükseltilmesi ve süreli çalışanlar için sabit kadrolara geçiş imkanlarında iyileştirme talebiyle yapılıyor. UFO sendikası en son 2015 yılında grev yapmıştı. Bir hafta süren grev, şirket tarihindeki en uzun iş bırakma eylemi olmuştu.



Yolcuların grev günlerine isabet eden uçuşlarını ücretsiz olarak değiştirebilecekleri bildirildi. Yurtiçi seyahatlerde ise yolcuların uçuş biletlerini tren bileti ile değştirebilecekleri kaydedildi.



dpa, AFP/SSB, JD



(c)