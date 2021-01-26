Lufthansa'dan hisse senedi satın alan Alman Hükümeti, TUI'den de % 25 hisse alacak

Avrupa'nın seyahat devi TUI pandemi nedeniyle tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Lufthansa'dan hisse senedi satın alan Alman Federal Hükemeti'nin benzer bir şekilde TUI'ye de destek olması gündemde.

Avrupa'nın seyahat devi TUI pandemi nedeniyle tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Lufthansa'dan hisse senedi satın alan Alman Federal Hükemeti'nin benzer bir şekilde TUI'ye de destek olması gündemde.

Alman basınında çıkan haberlere göre Hükümetin TUI'den %25 oranında hisse alması bekleniyor. Statista Mobility Market Outlook'un yaptığı bir araştırma da turizm endüstrisinin, özellikle de kruvaziyer şirketlerinin ve paket tur sağlayıcılarının pandemiden en büyük darbeyi alan aktörlerin başında geldiğini gösteriyor.

2020 yılında Almanya'daki seyahat satışları 2019'a göre yüzde 56 azalarak 26 milyar Euro civarında kaldı. Şirketin araştırma verileri Alman turizm sektörünün 3 yıl boyunca iyileşemeyeceğini de ortaya koyuyor. Tahminlere göre sektör normal cirolarına 2023 yılında ulaşacak.

Kaynak: Stern

Kaynak: Tourism Today