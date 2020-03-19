Lufthansa'da salgın nedeniyle çalışma saatleri azalıyor Lufthansa hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgının yol açtığı mali sorunlar nedeniyle, uçuşların azaldığı ve çalışma saatlerinin kısaltılacağı belirtildi.

Lufthansa hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgının yol açtığı mali sorunlar nedeniyle, uçuşların azaldığı ve çalışma saatlerinin kısaltılacağı belirtildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, korona virüsü salgını nedeniyle zor günler yaşıyor. Lufthansa Havayolu Grubu, tarafından işletilen 763 uçağın yüzde 95'inin sefer yapmadığı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, çalışma saatlerin kısaltılacağı belirtildi. Lufthansa yönetim kurulu üyelerinin şirkete katkı sağlamak amacıyla maaşlarının yüzde 20'sinin kesileceği belirtildi. Lufthansa, 19 Nisan'a kadar, başlangıçta planlanan uçuşların sadece yüzde 5'inin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, "Korona virüsünün yayılması tüm küresel ekonomiyi ve şirketimizi benzeri görülmemiş bir acil duruma soktu. Sonuçları şu anda bilinmemektedir. Bu kriz uzun sürerse, havacılığın devlet yardımı olmadan ayakta kalabilmesi mümkün olmayacaktır" dedi. - FRANKFURT

Kaynak: İHA