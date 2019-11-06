Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal

06.11.2019 20:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:03

Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu (UFO) tarafından düzenlenen grev nedeniyle yarın ve Cuma günü Lufthansa'nın 1300 uçuşunun iptal edildiği duyuruldu.

Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu (UFO), Perşembe ve Cuma günü Lufthansa'ya tam günlük grev çağrısında bulundu. Alman havayolu şirketi, 2 günlük grev nedeniyle 6 bin uçuştan 1300'ünün yapılamayacağını duyurdu. 180 bin yolcunun grevden etkilenmesi bekleniyor. Grup çatısı altındaki havayolu şirketleri Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Avusturya Havayolları, Air Dolomiti ve Brussels Airlines ise grevden etkilenmeyecek. Lufthansa, bu alternatif havayollarının, grevden etkilenen yolcular için daha büyük uçakları kullanabileceği rotaları incelediğini duyurdu.UFO, Lufthansa Havayolları ile devam eden iş anlaşmazlığından dolayı Almanya'daki havalimanlarında Çarşamba günü 2 günlük grev kararı almıştı.

Kaynak: DHA