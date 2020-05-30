Lufthansa, AB'nin yardım koşulunu kabul etti
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Lufthansa, AB'nin yardım koşulunu kabul etti

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, kurtarma paketinin içeriği konusunda haftalardır süren tartışmaların ardından Avrupa Birliği'nin (AB) koşulunu kabul etti.

Lufthansa, AB'nin yardım koşulunu kabul etti
30.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:24

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, kurtarma paketinin içeriği konusunda haftalardır süren tartışmaların ardından Avrupa Birliği'nin (AB) koşulunu kabul etti.

Alman hükümeti ile AB komisyonu arasındaki Lufthansa yardım paketi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Lufthansa, Alman hükümetinin kurtarma paketinden istifade edebilmesi için AB komisyonundan koşulları kabul ettiğini açıkladı. Lufhansa anlaşma gereği olarak Frankfurt ve Münih havaalanları için elinde bulundurduğu iniş kalkış haklarını rakipleri ile paylaşacak. Lufthansa bu zaman kadar Ryanair veya Wizzair gibi ucuz uçak şirketlerinin Frankfurt ve Münih havaalanlarına iniş ve kalkışlarını engellemişti. AB komisyonundaki Alman vekiller rekabet kurulunun Air France ile yapılan devlet yardımını koşulsuz onayladığını, Lufthansa'dan talep edilenlerin rekabete uymadığı belirterek tepki gösterdiler. - BERLİN

Kaynak: İHA

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