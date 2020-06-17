Lufthansa: 9 milyar dolarlık kurtarma paketi tehlikede olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lufthansa: 9 milyar dolarlık kurtarma paketi tehlikede olabilir

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketinin olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayını alamaması durumunda, şirketin kreditörlerden korunmak için iflas koruma başvurusunda bulunabileceği konusunda uyardı.

Lufthansa: 9 milyar dolarlık kurtarma paketi tehlikede olabilir
17.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:28

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketinin olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayını alamaması durumunda, şirketin kreditörlerden korunmak için iflas koruma başvurusunda bulunabileceği konusunda uyardı.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 25 Haziran'da düzenlenecek genel kurul toplantısına katılımın yüzde 50'nın altında kalmasını beklediği belirtildi. Açıklamada, paketin genel kurulda kabul edilmesi için katılanların üçte ikisinin lehte oy kullanması gerektiği de hatırlatıldı.

Şirketin en büyük hissedarlarından Alman milyarder Heinz Hermann Thiele'nın, hükümet tarafından sağlanması öngörülen kurtarma paketinin kendisini memnun etmediğini dile getirmesinden sonra gelen Lufthansa açıklamasında, "Lufthansa'nın en büyük hissedarı Heinz Hermann Thiele'nın son açıklamaları göz önüne alındığında, yönetim kurulu, kurtarma paketinin kabul edilmesi için gerekli olacak oyların üçte iki çoğunluğa ulaşamamasının mümkün olduğunu düşünüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bunun da Deutsche Lufthansa AG'nin, hemen başka bir çözüm bulunamazsa, yıllık genel kurul toplantısından birkaç gün sonra iflas hukuku uyarınca kredi verenlerden korunmak için iflas koruma başvurusu yapacağı anlamına geldiği kaydedildi.

Lufthansa hissedarlarının 20 Haziran'a kadar, olağanüstü genel kurul toplantısına katılmak için kayıt yaptırmaları gerekiyor. Hissedarların yüzde 85'i Almanya'da yaşıyor. Thiele, Alman hava yolu şirketinin yüzde 15,5 hissesini elinde bulunduruyor.

Şirket, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

Şirketin denetleme kurulunun kabul ettiği kurtarma paketi; Alman hükümetinin, Alman Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) aracılığıyla yüzde 20 hisse satın alarak şirkete sermaye takviyesini içeriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Haber
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Emre Kınay Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Lufthansa: 9 milyar dolarlık kurtarma paketi tehlikede olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 17:00:08. #1.14#
title