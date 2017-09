Ludogorets Teknik Direktörü Dimitrov: "Rakibin İyi ve Kötü Yanlarını Biliyoruz"

"Senelerin getirdiği tecrübeye güveniyorum"



UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşacak.



Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ludogorets Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov, çok güçlü bir takımla karşılaşacaklarını ve şanslarının yüzde elli olduğunu söyledi.



Medipol Başakşehir hakkında çok bilgileri olduğunu ifade eden Dimitrov, "Çok güçlü futbolculardan kurulu. Büyük takımlarda oynamış kaliteli futbolcular. Geçen sezon az daha şampiyon oluyordu şanssızlıktan olamadılar. Hepsini saymayalım Adebayor ile Emre gibi futbolcular mevcut takımda. Bizim için zor bir maç olacak çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Tecrübemize güveniyorum. Ben her maç öncesinde şansların yüzde elli elli olduğuna inanıyorum. Birkaç isim belittim ama takımın hepsini tanıyoruz canlı olarak da Atiker Konyaspor karşısında izledik. İyi ve kötü yanlarını biliyoruz" dedi.



"SENELERİN GETİRDİĞİ TECRÜBEYE GÜVENİYORUM"



Taktiklerini Medipol Başakşehir'e göre yapacaklarını ifade eden Bulgar teknik adam, "Taktiği uygulamak için kendi futbolcularımıza güvenmemiz gerekiyor. Rakip takım çok hızlı. Bizim takımda da Marcelinho'nun cezası ile ilgili bir problem var ama ben takımıma ve senelerin getirdiği tecrübeye güveniyorum" diye konuştu.



"GRUBUMUZ GÜÇLÜ, HOFFENHEİM İLE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÖNDE GELİYOR"



Maçlarda mağlubiyet bekleyen teknik adamın olmadığını ifade eden Dimitrov, "Her antrenör galibiyet bekler. Ben de bu işin dışında değilim ama çok zor olacak. Bizim planımızda beraberlik de var onu da iyi bir skor olarak kabul ediyoruz. Ben birkaç defa belirttim grubumuz güçlü, Hoffenheim ile Medipol Başakşehir önde geliyor. Ağır bir grup ama her takımın şansı var" diye konuştu.



SVETOSLAV DYAKOV: "CAİÇARA'YI YARINKİ MAÇTA YENMEK İSTİYORUM"



Ludogorets'in orta saha oyuncusu Svetoslav Dyakov ise "Zor bir maça çıkıyoruz. Bizi ne beklediğini çok iyi biliyoruz Avrupa'da kolay maç yok. Ben iki eşit takımın karşılaşacağına inanıyorum. Normal bir ortam bekliyorum ama stattaki ortam sonuç için belirleyici olmayacaktır. Caiçara için sevinçliyim çok iyi bir futbolcu ve iyi bir arkadaşım ama yarınki maçta onu yenmek istiyorum" diye konuştu.