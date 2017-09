Ludogorets Teknik Direktörü Dimitrov

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Ludogorets'in teknik direktörü Dimitar Dimitrov, maçı kazanmak için oynadıklarını ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dimitrov, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bizim isteğimiz maçı kazanmaktı. Rakibimizin gücünü biliyorduk. İlk 10-12 dakika güvensiz başladık, insiyatif karşı tarafındı. 12 ve 25. dakikalar arasında maça ortak olduk, insiyatif elimize geçti. O zaman kaleye 4 şutumuz oldu. O kadar tehlikesiz de değildi. Sona doğru maç eşit şekilde devam etti, ikinci yarının başında net bir pozisyonumuz oldu. Paulo, kaleci ile karşı karşıya kaldı, daha sonra oyun kalitesi düştü. Bizim futbolcularda da fizik açısından problemler ortaya çıktı. Takımımız savunmada başarılı oldu. Sona doğru gücümüz biraz tükendi, sonucu değiştirmek için gücümüz yetmedi. Marcelinho veya Misidjan olsaydı durum daha değişik olurdu diye düşünüyorum. Onların yokluğunda bu sonuç doğaldır."



Dimitrov, deplasmanda aldıkları beraberlikten sonra gruptan çıkma şanslarıyla ilgili olarak ise, "Gruptan çıkma şansımızın ne olduğunu söylemem şu an zor. Hoffenheim ve Braga güçlü takımlar. Tabii ki Başakşehir de öyle. Benim için önemli maç Hoffenheim ile kendi sahamızda olacaktır. O maçı kazanabilirsek gruptan çıkmak için büyük şansımız olacağına inanıyorum. Bu maç bizim için başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.



Savunmadaki başarılarını hücumda gösteremediklerinin altını çizen Bulgar teknik adam, "Savunmamız çok disiplinli ve ciddi olarak oynadı. Ataklarda daha etkili olabilirdik. Eksiklerimiz nedeniyle takımımız böyleydi ve yapabileceklerimiz bu kadardı. Normal şartlarda Paulo karşı karşıya kaldığı pozisyonda o golü mutlaka atardı. Uluslararası tecrübesi az olduğundan biraz güveni eksikti. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha başarılı olacağız." şeklinde konuştu.



Dimitrov, karşılaşmanın son dakikalarında sakatlanan Lukoki'nin ve bu maçta forma giyemeyen Misijdan'ın bir sonraki maçta takımdaki yerlerini alabileceğini de sözlerine ekledi.