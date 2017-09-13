Ludogorets, Medipol Başakşehir Maçına Hazır
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Bulgaristan'ın Ludogorets takımı, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Bulgaristan'ın Ludogorets takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Müsabakanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Dimitar Dimitrov yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Isınma hareketleri, koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Medipol Başakşehir karşılaşmasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.