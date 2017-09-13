Ludogorets, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Ludogorets, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Ludogorets, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı(Tür: Spor)

Ludogorets, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

(Tür: Spor)