Ludogorets - Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda? Ludogorets - Malmö maçı şifresiz mi? Ludogorets - Malmö maçı hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Ludogorets - Malmö bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ludogorets - Malmö maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.