Ludogorets - LASK Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Ludogorets - LASK Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Ludogorets - LASK maçıdır. Peki Ludogorets - LASK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

LUDOGORETS - LASK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ludogorets - LASK maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

LUDOGORETS - LASK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ludogorets - LASK maçının Türkiye kanallarından yayını bulunmamaktadır.

LUDOGORETS - LASK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ludogorets Arena Stadyumu, Razgrad'da oynanacak.