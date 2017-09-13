- Ludogorets, Başakşehir maçına hazır



İSTANBUL - Ludogorets, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ludogorets, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın deplasmanda saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Bulgar ekibi, Başakşehir maçı öncesindeki son antrenmanını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekletirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikasını basın açık yaptı.