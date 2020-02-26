Haberler » Spor » Ludogorets 0-2 Inter Maç Özeti - Spor

Ludogorets 0-2 Inter Maç Özeti

2019-20 UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Inter, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Christian Eriksen ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-0 kazanan Inter UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna galibiyetle başladı.

26.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:21

2019-20 UEFA Ligi Son 32 Turu ilk maçında Inter, temsilcisi karşısında önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Christian Eriksen ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-0 kazanan Inter UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna galibiyetle başladı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler