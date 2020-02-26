Ludogorets 0-2 Inter Maç Özeti
2019-20 UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Inter, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Christian Eriksen ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-0 kazanan Inter UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna galibiyetle başladı.
26.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:21
2019-20 UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Inter, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Christian Eriksen ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 2-0 kazanan Inter UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna galibiyetle başladı.
Kaynak: Dugout
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