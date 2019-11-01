Lucky Day Filmi

01.11.2019 11:57

Red, kasa açma konusunda uzman olan bir adamdır. Yıllardır hapiste olan Red, hapisten çıktığı gibi soluğu ailesinin yanında alır. Red, çok özlediği karısı ve artık bir genç kız olan kızı ile yıllar sonra yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşar. Ancak bu mutluluk kısa sürecektir. Red, yaptığı son iş sırasında Luc adındaki bir suikastçının kardeşinin ölümüne neden olur. İntikam peşindeki Luc, Red’in hapisten çıktığını öğrenince onun peşine düşer. Peşine düşen Luc’dan haberi olmayan Red’in tek derdi sakladığı paraların yerini bulmaktır. Red, kendisine adım adım yaklaşmakta olan Luc’u öğrenince bir yandan ailesini kurtarmak bir yandan da sakladığı paraların yerini bulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen koltuğunda Roger Avary’nin oturduğu filmde Red karakterine Luke Bracey hayat veriyor. Yönetmenin senaryosunu da kaleme aldığı yapımın kadrosunda Crispin Glover, Nina Dobrev, David Hewlet, Clé Bennett, Josie Ho gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Roger Avary

Senaryo: Roger Avary

Oyuncular: Luke Bracey, Nina Dobrev, Crispin Glover, Ella Ryan Quinn, Clé Bennett , Clifton Collins Jr., David Hewlett, Nadia Farès, Tomer Sisley, Mark Dacascos, Roberto Campanella, Gabrielle Graham, Josie Ho, Darrin Baker, Scott Faulconbridge, Wole Daramola, Sayla de Goede, Yana Gold, Bola Aiyeola, Ingrid Johansson, Zion Forrest Lee, Maverick, Ofilio Portillo, Dave Alaimo

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Lucky Day

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca

Filmin Süresi: 99 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com