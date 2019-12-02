Lucescu'nun Bakü kehaneti tuttu

02.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:00

Şenol Güneş'ten önce Ay-Yıldızlılar'ın başında yer alan Mircea Lucescu, EURO 2020 kura çekimi öncesinde yanındaki basın mensuplarına ilginç bir değerlendirmede bulundu.



Romen teknik adam, Ay-Yıldızlı ekibin maçlarını Bakü'de oynayacağını söyledi. Lucescu, bu kehanetinde yanılmadı.



Çağlar Söyüncü'nün Hayali;



Türkiye, İtalya ile oynayacağı açılış maçının ardından Galler ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapacak.



