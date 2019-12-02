Haberler » Spor » Lucescu'nun Bakü kehaneti tuttu - Spor

Lucescu'nun Bakü kehaneti tuttu

Şenol Güneş'ten önce Ay-Yıldızlılar'ın başında yer alan Mircea Lucescu, EURO 2020 kura çekimi öncesinde yanındaki basın mensuplarına ilginç bir değerlendirmede bulundu.

02.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:00
Lucescu'nun Bakü kehaneti tuttu

'ten önce Ay-Yıldızlılar'ın başında yer alan , EURO 2020 kura çekimi öncesinde yanındaki basın mensuplarına ilginç bir değerlendirmede bulundu.


Romen teknik adam, Ay-Yıldızlı ekibin maçlarını 'de oynayacağını söyledi. Lucescu, bu kehanetinde yanılmadı.


Çağlar Söyüncü'nün Hayali;


Türkiye, İtalya ile oynayacağı açılış maçının ardından Galler ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapacak.


Kaynak: Hürriyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.