Lucas Vesquez'in En İyisi

Lucas Vázquez, Real Madrid'de üç Şampiyon Ligine, üç Dünya Kulüp Kupasına, iki Avrupa Süper Kupasına, bir LaLiga'ya ve bir İspanya Süper Kupasına sahip olan muhteşem bir sicile sahip. Vázquez, ilk takımdaki dört mevsiminde bu son başarıların önemli bir parçası oldu.

Lucas Vázquez, Real Madrid'de üç Şampiyon Ligine, üç Dünya Kulüp Kupasına, iki Avrupa Süper Kupasına, bir LaLiga'ya ve bir İspanya Süper Kupasına sahip olan muhteşem bir sicile sahip. Vázquez, ilk takımdaki dört mevsiminde bu son başarıların önemli bir parçası oldu.

Kaynak: Dugout

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