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Lucas Vazquez, Real Madrid'le 200 Maça Çıktı

Real Madrid'in İspanyol kanat oyuncusu Lucas Vazquez, Madrid formasıyla 200. maçına çıktı. 2015-16 sezonundan itibaren Real Madrid'in formasını giyen Vazquez, Madrid formasıyla Şampiyonalar Ligi dahil birçok kupa kaldırdı.

03.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:21

'in İspanyol kanat oyuncusu Lucas Vazquez, Madrid formasıyla 200. maçına çıktı. 2015-16 sezonundan itibaren Real Madrid'in formasını giyen Vazquez, Madrid formasıyla Şampiyonalar Ligi dahil birçok kupa kaldırdı.

Kaynak: Dugout

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