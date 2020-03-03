Lucas Vazquez, Real Madrid'le 200 Maça Çıktı
Real Madrid'in İspanyol kanat oyuncusu Lucas Vazquez, Madrid formasıyla 200. maçına çıktı. 2015-16 sezonundan itibaren Real Madrid'in formasını giyen Vazquez, Madrid formasıyla Şampiyonalar Ligi dahil birçok kupa kaldırdı.
03.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:21
Real Madrid'in İspanyol kanat oyuncusu Lucas Vazquez, Madrid formasıyla 200. maçına çıktı. 2015-16 sezonundan itibaren Real Madrid'in formasını giyen Vazquez, Madrid formasıyla Şampiyonalar Ligi dahil birçok kupa kaldırdı.
Kaynak: Dugout
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