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Lucas Paqueta’nın Flamengo’daki En İyi Anları

Flamengo altyapısından yetişen genç orta saha Lucas Paqueta, 2017-19 yılları arasında Brezilya ekibiyle 65 maçta 13 gol 5 asistlik performans gösterdi. Paqueta’nın Flamengo’daki en iyi anları ekranlarınıza geliyor.

04.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:21

Flamengo altyapısından yetişen genç orta saha Lucas Paqueta, 2017-19 yılları arasında ekibiyle 65 maçta 13 gol 5 asistlik performans gösterdi. Paqueta'nın Flamengo'daki en iyi anları ekranlarınıza geliyor.

Kaynak: Dugout

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