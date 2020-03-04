Lucas Paqueta’nın Flamengo’daki En İyi Anları
Flamengo altyapısından yetişen genç orta saha Lucas Paqueta, 2017-19 yılları arasında Brezilya ekibiyle 65 maçta 13 gol 5 asistlik performans gösterdi. Paqueta’nın Flamengo’daki en iyi anları ekranlarınıza geliyor.
04.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:21
Flamengo altyapısından yetişen genç orta saha Lucas Paqueta, 2017-19 yılları arasında Brezilya ekibiyle 65 maçta 13 gol 5 asistlik performans gösterdi. Paqueta'nın Flamengo'daki en iyi anları ekranlarınıza geliyor.
Kaynak: Dugout
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