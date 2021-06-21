Lucas Lima, M.Başakşehir'de
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Lucas Lima, M.Başakşehir'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Lucas Lima, M.Başakşehir'de M.Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

- Lucas Lima, M.Başakşehir'de

İSTANBUL - M.Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya'nın Internacional Kulübü'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa'nın Nantes Kulübü'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü'ne transfer olmuştu. Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Lucas Lima, M.Başakşehir'de
Lucas Lima, M.Başakşehir'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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