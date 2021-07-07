Lucas Lima: "Görevim içimde olan gücü yansıtarak başarılı olmak"

- Lucas Lima: "Görevim içimde olan gücü yansıtarak başarılı olmak" Başakşehir'in yeni transferi Lucas Lima, "Avrupa'daki o fiziksel ve taktiksel yönü ele aldığınızda Türkiye ile çok benzerlik var.

- Lucas Lima: "Görevim içimde olan gücü yansıtarak başarılı olmak"

BOLU - Başakşehir'in yeni transferi Lucas Lima, "Avrupa'daki o fiziksel ve taktiksel yönü ele aldığınızda Türkiye ile çok benzerlik var. Bana düşen görev ise ortak benzerlikleri takıma aşılayarak, içimde olan gücü yansıtarak başarılı olmak" diye konuştu.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Medipol Başakşehir'de yeni transfer Brezilyalı sol bek Lucas Lima basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burada mutlu olduğunu belirten Lima, "Şunu ifade etmek istiyorum iyi bir sezon öncesi kampı gerçekleştirmek istiyoruz. Lige başlamadan gelişmemiz gerekiyor. İyi bir takıma sahibiz. Ligi tanıyorum uzun yıllardır birlikte top oynadığım arkadaşlarım oldu burada. Dolayısıyla çekişmeli bir lig olduğunu biliyorum. Usta oyunculara sahip takımlar ve çekişmeli bir lig olarak adlandırabilirim. Burada iyi bir sezon hazırlığı içerisindeyiz ve benim de buradaki amacım takıma faydalı olmak" dedi.

"Aykut Kocaman büyük bir lider"

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut kocaman ile ilgili konuşan Lima, "Büyük bir antrenör kesinlikle, büyük bir lider. Fenerbahçe'de hocalık yaptığı dönemlerden de tanıyorum. Şampiyon yapmıştı ve Türkiye'de zaten bir çok oyuncunun da çalışmak istediği antrenör. Ben de kendisinin liderliği öncülüğünde çok süre alarak takımın başarısı anlamında birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Görevim içimde olan gücü yansıtarak başarılı olmak"

Futbol oynadığı ülkeleri ve Türkiye'yi değerlendiren Brezilyalı sol bek, "Brezilya'yı ele alacak olursak bireysel olarak çok teknik oyunculara sahip. Oradaki yıllarımı bu şekilde adlandırabilirim. Avrupa'ya geldiğinizde Fransa'yı ele alırsak Türkiye ile bir çok benzer özelliğe sahip bir futbol iklimine sahip. Oradaki fiziksel ve taktik yönü çok güçlü bir mantalite yönünde devam ediyor futbol. Avrupa'daki o fiziksel ve taktiksel yönü ele aldığınızda Türkiye ile çok benzerlik var. Bana düşen görev ise ortak benzerlikleri takıma aşılayarak, içimde olan gücü yansıtarak başarılı olmak" şeklinde konuştu.

"Taraftarsız futbolun tadı tuzu yok"

Taraftarların bu sezon tribünlerde yer alacak olması ile ilgili konuşan Lucas Lima, "Açıkçası taraftarsız futbolun pek tadı tuzu yok. Dolayısıyla taraftar ne kadar statta çok olup bizi destekleyerek itici güç olursa bizim için daha iyi olur. Seyir zevki anlamında da hem futbolcular hem de futbolun bileşenleri için çok daha olumlu olur. Geçen sene maalesef korona virüsün verdiği şartlardan dolayı bu fırsatımız yoktu ancak bu sene o fırsatımız var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar