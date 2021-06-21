SPOR Lucas Lima, Başakşehir'de

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SPOR Lucas Lima, Başakşehir'deİSTANBUL,(DHA)Medipol Başakşehir, Brezilyalı sol bek oyuncusu Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

SPOR Lucas Lima, Başakşehir'de

İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir, Brezilyalı sol bek oyuncusu Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya'nın Internacional Kulübü'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa'nın Nantes Kulübü'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü'ne transfer olmuştu. Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı