Lucas Hernández, Säbener Straße'de İlk Turlarını Tamamladı
Lucas Hernández sağ dizinden ameliyat edildikten üç ay sonra, 23 yaşındaki defans tekrar çalışmaya başladı. Fransa uluslararası kişisel rehabilitasyon programına devam etmek için performans merkezine dönmeden önce yarım saat boyunca tamamladı.
Lucas Hernández sağ dizinden ameliyat edildikten üç ay sonra, 23 yaşındaki defans tekrar çalışmaya başladı. Fransa uluslararası kişisel rehabilitasyon programına devam etmek için performans merkezine dönmeden önce yarım saat boyunca tamamladı.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri