Lucas Castro, Adana Demirspor'da
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Lucas Castro, Adana Demirspor'da

Lucas Castro, Adana Demirspor'da
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde Süper Lig için iddialı bir takım kurmak isteyen Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Younes Belhanda, Mario Balotelli, Jonas Svensson gibi isimleri kadrosuna katan Adana ekibi, Fatih Karagümrük'ten Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki Arjantinli orta saha, başkan Murat Sancak ile bir araya gelerek kendisini mavi-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. 

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma yiyen Castro, 16 maçta görev alırken, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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