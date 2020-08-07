Luca Filmi Luca filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Luca filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

İtalyan Rivierası'nda, bir insan ile insan kılığına girmiş bir deniz canavarı arasında beklenmedik ama güçlü bir dostluk gelişir. Yönetmen: Enrico Casarosa Senaryo: Jesse Andrews, Mike Jones Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Luca Yapımcı Firma: Pixar Animation Studios Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye Vizyon Tarihi: 18.06.2021 Luca Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com