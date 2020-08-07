Luca Filmi
Luca filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Luca filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
07.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:16
İtalyan Rivierası'nda, bir insan ile insan kılığına girmiş bir deniz canavarı arasında beklenmedik ama güçlü bir dostluk gelişir.
Yönetmen: Enrico Casarosa
Senaryo: Jesse Andrews, Mike Jones
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Luca
Yapımcı Firma: Pixar Animation Studios
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 18.06.2021
Luca Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com