Lübnanlılardan Merkez Bankası önünde "kötü yaşam koşullarını" protesto

Lübnanlılar, başkent Beyrut'un batısındaki Merkez Bankası önünde "ülkedeki ekonomik durumu ve kötü yaşam koşullarını" protesto etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Merkez Bankası önünde toplanan eylemciler, Lübnan bayrakları taşıyarak, yolsuzluğun ve yoksulluğun sona ermesini istedi.

Alanda bulunanlardan bazıları Merkez Bankası'nın ofislerinden birini küçük çapta ateşe verirken, bazıları yanan araç lastikleriyle bölgeye giden yolları kapattı.

Güvenlik güçleri ise eylemcilere engel olmaya çalıştı.

Ülkede 2019'dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle Lübnan yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı her geçen gün artıyor.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Uluslararası Para Fonunun 2020'ye ait raporuna göre ise Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir, ekonomik kriz nedeniyle 8 bin dolardan 3 bin doların altına düştü.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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