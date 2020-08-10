Lübnanlılar, protestolarda politikacılar için temsili darağacı kurdu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde öfkeli protestocular politikacılar için temsili dar ağacı kurdu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde öfkeli protestocular politikacılar için temsili dar ağacı kurdu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut, 4 Ağustos'ta limanın 12 numaralı deposunda bulunan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu meydana gelen facianın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Ekonomik krizin giderek derinleştiği ülkede protestocular bu kez patlamada ihmali bulunduğu gerekçesiyle hükümeti suçlarken, gösterilere de devam ediyor. Başkent Beyrut'ta devam eden gösterilerde protestocular Şehitler Meydanı'nda bir araya gelerek hükümetin istifasını talep etti. Öfkeli protestocular, politikacılar için meydanın ortasına temsili dar ağacı kurdu.

Öte yandan, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada en az 160 kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralandı. Ülkede yeniden alevlenen hükümet karşıtı protestoların ardından Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Damianos Kattar görevinden istifa etmişti. Kattar yaptığı açıklamada, "Hükümet reform yapmak için bir dizi fırsatı kaybetti" demişti. Başbakan Hassan Diab ise yaptığı açıklamada, erken seçim çağrısı yapacağını belirterek ülkenin mevcut krizden çıkmasının tek yolunun bu olduğunu ifade etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA