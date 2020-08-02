Lübnanlılar, "Beyrut" şarkısından devrim mısrasının çıkarılmasına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnanlılar, "Beyrut" şarkısından devrim mısrasının çıkarılmasına tepki gösterdi

Lübnan'da ordu ulusal günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, Lübnanlı ünlü şarkıcı Macide er-Rumi'nin seslendirdiği "Beyrut, dünyanın hanımefendisi" isimli şarkının, devrimle alakalı mısralarının çıkarılarak seslendirilmesi halkın tepkisine yol açtı.

Lübnanlılar,
02.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 02.08.2020 19:10

Lübnan'da ordu ulusal günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, Lübnanlı ünlü şarkıcı Macide er-Rumi'nin seslendirdiği "Beyrut, dünyanın hanımefendisi" isimli şarkının, devrimle alakalı mısralarının çıkarılarak seslendirilmesi halkın tepkisine yol açtı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, "Lübnanlıyım ve Övünüyorum" isimli dernek, Lübnan ordusunun 75'inci kuruluş yılı münasebetiyle, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Nehr el-Kelb bölgesinde bir etkinlik düzenledi.

Lübnan Ordu Komutanı General Joseph Avn'ın himayesinde düzenlenen etkinlikte daha önce Macide er-Rumi tarafından söylenen şarkıyı koro seslendirdi.

Şarkıdaki "Devrim, hüzünlerin rahminden doğar" mısrası, "Devrim hayır, hayır, hayır" şeklinde değiştirilerek söylendi.

Şarkıda yapılan değişiklik halkın tepkisine neden oldu. Lübnanlılar, sosyal medyada açılan "Devrim, Hüzünlerin Rahminden Doğar" etiketiyle tepkilerini paylaştı.

Lübnanlı yazar Lusiyan Bourjeily, Twitter'da, "Devrimi aşağılamayı, bastırmayı, susturmayı ve öldürmeyi sürdürecekler. Ama devrim köklü bir fikirdir ve öldürülemez ve sonunda galip gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnanlı Edhem Hüseyniye ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu fikrin sahibinin kim olduğunu bilmeliyiz. Çünkü bunda ne akıl, ne fikir, ne de zeka kırıntısı var." ifadesini kullandı.

Çok sayıda Lübnanlı da sosyal medyada şarkının orijinal halini yayımladı.

Suriyeli ünlü şair Nizar Kabbani'nin yazdığı şiir Macide er-Rumi tarafından ilk defa, Lübnan'da iç savaşın (1957-1990) yaşandığı 1988 tarihinde seslendirilmişti.

Lübnan'da geçen yıl başlayan hükümet karşıtı gösteriler

Lübnan'da Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden Başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Lübnan'da yeni hükümet kurulsa da ülkede yaşanan ekonomik kriz ve elektrik kesintileri nedeniyle gösteriler devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Ekonomi
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Son dakika: İzmir'de 'Egem' isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı 3. Sayfa
Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu 3. Sayfa
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Ağrı ve Konya'da sağanak yağış etkili oldu
Ağrı ve Konya'da sağanak yağış etkili oldu
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Yangınlarda sabotaj izi var mı? Bakan Pakdemirli canlı yayında yanıt verdi
Yangınlarda sabotaj izi var mı? Bakan Pakdemirli canlı yayında yanıt verdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Orhan Gencebay Cate Blanchett İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bakan Bayram Bodrum Futbolcu
Şu an buradasınız: Lübnanlılar, "Beyrut" şarkısından devrim mısrasının çıkarılmasına tepki gösterdi - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 19:22:55. #1.15#
title