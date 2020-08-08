Lübnanlılar, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sorumlu tuttukları yetkilileri protesto etti
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Lübnanlılar, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sorumlu tuttukları yetkilileri protesto etti

Lübnanlılar, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimleri ve yetkilileri protesto ediyor.

Lübnanlılar, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sorumlu tuttukları yetkilileri protesto etti
08.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:28

Lübnanlılar, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimleri ve yetkilileri protesto ediyor.

Başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi uzun yıllardır yönetimi paylaşan siyasi grupların varlığını koruyan mezhep eksenli yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhinde sloganlar attı.

"Hesap Günü" adıyla düzenlenen gösteride, "Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenler için intikam" ve "Yönetimin değişmesi için bu fırsatı kaçırmıyoruz" şeklinde slogan atan öfkeli bir grup, ekonomik kriz karşıtı gösteriler nedeniyle aylardır demir ve beton bariyerlerle kapatılan Meclis binasına ilerlemek istedi.

Eylemciler, biber gazı kullanarak kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi.

Öte yandan eylemciler, Şehitler Meydanı'nda yan yana dizilen temsili darağaçlarına Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını astı.

Lübnan İç Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, göstericilerin öfkesinin anlayışla karşılandığı ancak şiddetten uzak durmanın yanı sıra kamu ve özel mülklere zarar verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Gösterilerde 4 kişi yaralandı

Lübnan Kızılhaçı, Meclis binası yakınlarında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 4 kişinin yaralandığını ve hastanelere nakledildiğini açıkladı.

Ordudan protestoculara hitaben yapılan açıklamada, "Lübnan ordusu olarak Lübnanlıların acıları ile ülkenin içinden geçtiği zor durumu çok iyi anlıyoruz ancak her şeye rağmen eylemlerin barışçıllığını yitirmemesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, başkenti sarsan şiddetli patlamada ordunun da kayıplar verdiği hatırlatıldı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 158'e yükseldi

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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